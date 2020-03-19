В Рязани врачи выходили девочку с экстремально низкой массой тела

В Перинатальном центре Рязани врачи выходили девочку, родившуюся на 25-й неделе беременности. Её вес при рождении был всего 580 граммов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.



– С первых же минут жизни девочке требовалась реанимационная помощь, – говорится в сообщении. – В отделении реанимации и интенсивной терапии малышка провела 14 дней.



Сложность состояла ещё и в том, что у девочки была врождённая пневмония. Первые две недели своей жизни она находилась на аппаратной поддержке дыхания. После этого новорожденную перевели в детскую ОКБ.



Главврач больницы Инна Лебедева рассказала, что у ребёнка была функциональная незрелость, то есть, органы и системы не были готовы к функционированию. В два месяца у девочки диагностировали ретинопатию. Эта проблема с глазами встречается у недоношенных и может привести к слепоте. На лечение юную рязанку возили в специализированную клинику в Москве.



Через некоторое время малышка научилась самостоятельно дышать. Её выписали из реанимации и поместили в отдельный больничный бокс с мамой. При этом кормили ребёнка через зонд. К счастью, через некоторое время у неё появился сосательный рефлекс, очень хороший признак развития. К пяти месяцам девочка набрала вес в три килограмма, что является положительным показателем для недоношенного ребёнка.



Сейчас девочке уже 9 месяцев, она всё ещё под наблюдением медиков. Но развивается ребёнок и растёт также, как и другие дети.

