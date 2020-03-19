В Рязанской гордуме обсудили границы Лесопарка

19 марта на заседании градостроительного комитета Рязанской городской Думы депутаты обсудили границы Лесопарка, но не смогли придти к единому мнению. Спор возник из-за участка, на котором ранее планировалось построить школу.

На заседании комитета администрация Рязани представила список участков, для которых будет введён мораторий на застройку. Перечень был составлен по предложению самих депутатов. Однако участка, который планировалось отдать под строительство школы, не оказалось в списке. Как объяснили представители администрации, это связано с тем, что участок никогда не входил в зону Лесопарка.

Депутаты выразили опасение, что это приведёт к застройке участка и отложили решение вопроса до обсуждения на фракциях.

Напомним, после протестов граждан Николай Любимов рекомендовал администрации Рязани перенести проект строительства школы из Лесопарка в другое более подходящее место.