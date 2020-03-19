Любимов обратился к рязанцам в связи с первым заболевшим коронавирусом

В Рязанской области подтвердился первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. В связи с этим губернатор Николай Любимов выступил с обращением. Он отметил, что несмотря на то, что ситуация полностью контролируется, опасность по-прежнему остается высокой.

Гражданам, прибывающим из-за границы, нужно немедленно сообщать о своем прибытии по телефонам, которые есть на сайте правительства Рязанской области, и находиться дома. Это нужно сделать независимо от того, есть признаки ОРВИ или нет.

Рязанцев просят не посещать общественные места. В федеральный центр направлен заказ на приобретение медицинских масок. Их пошив будет организован и внутри региона.

По словам губернатора, Рязанская область обеспечена всем необходимым: оборудованием, медикаментами, промышленными и продовольственными товарами. При отсутствии поставок запаса хватит минимум на 2 месяца.