Названа средняя зарплата директора департамента по работе с клиентами

Средняя зарплата директора департамента по работе с клиентами в Рязани составляет 122 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщил сервис по поиску работы Superjob.

Эксперты портала провели анализ зарплатных предложений в 70 крупных городах России. Как и всегда, больше всего зарплата в Москве – 180 тысяч. В Санкт-Петербурге на такой должности можно рассчитывать в среднем на 166 тысяч рублей в месяц.

В соседних с Рязанью городах ЦФО ситуация следующая: Тула – 124 тысячи, Владимир – 117 тысяч, Липецк и Тамбов – 108 тысяч рублей в месяц.

