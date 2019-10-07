В Рязани стартовал муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют-2019»

В понедельник, 7 октября, в Рязани состоялось открытие муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2019». 26 молодых педагогов примут участие в очном этапе, который продлится с 7 по 10 октября.

Педагоги-участники распределены на 4 номинации «Молодые учителя», «Молодые воспитатели», «Молодые педагоги дополнительного образования», кроме того, в этом году впервые учреждена номинация «Молодые педагоги-психологи».

С приветственным словом выступила заместитель министра образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Васина.

– В этом конкурсе всё слилось воедино. С одной стороны, это молодость, творческие порывы начинающих учителей, с другой, безусловно, педагогическое мастерство, которым они уже владеют. Всем вам я желаю в профессии творчества и креативности, а в конкурсе – победы, – поделилась Ольга Васина.

На открытии для всех присутствующих с творческими номерами выступили хореографический коллектив школы №75, детский хор Рязанской филармонии.