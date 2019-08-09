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В Рязани продолжают прочищать ливневую канализацию

В Рязани продолжается прочистка и промывка ливневой канализации. На прошлой неделе выполнена гидродинамическая промывка 1 280 пог. м трубопроводов, а также внутренняя очистка 45 колодцев ливневой канализации, очищены три сороудерживающих решетки водопропускных труб городских прудов и водоёмов и 13 решеток дождеприёмных колодцев от наносного мусора. Установлено 7 крышек на колодцы ливневой канализации, отремонтировано 7 дождеприемных колодцев, 5 смотровых колодцев, установлены 2 дождеприемные решетки.

Как сообщает сайт администрации города, профилактические работы будут продолжены весь летний период. Особое внимание уделяется местам с большей подтопляемостью.

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