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В Рязани представители 36 древних городов мира обсудили возможности развития

16 августа в рамках II Международного форума древних городов в зале Дворянского собрания состоялось пленарное заседание Ассоциации древних городов. Участников поприветствовали губернатор Рязанской области Николай Любимов и председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин.


– Наши города объединяет особая атмосфера древности, и мы стремимся сочетать старое и новое, – сказал Николай Любимов. – Ассоциация является связующим звеном для диалога, в котором мы делимся лучшими практиками по сохранению исторического облика наших городов.


– Обмен опытом, обсуждение возможностей развития туризма, решение вопросов в законодательной сфере – это лишь небольшая часть направлений взаимодействия членов ассоциации, – подчеркнул Аркадий Фомин. – Мы заинтересованы в развитии делового сотрудничества, налаживании тесных связей с российскими и зарубежными городами.

Фомин отметил, что II Международный форум проходит в Год театра, и показывает Рязань и другие города-участники в новом ракурсе. Председатель регионального парламента пригласил всех чаще посещать нашу область с туристическими и культурными целями.


Перед участниками также выступили заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Сергей Нештенко, начальник отдела документальных публикаций историко-документального департамента министерства иностранных дел РФ Михаил Российский, представители делегаций.


Президент Ассоциации древних городов Ольга Игнатова рассказала о задачах и планах объединения. В их числе создание пресс-центра, издание календаря знаменательных дат и событий древних городов, а также специального издания «Древние города мира». Члены Ассоциации планируют организовать передвижные выставки, олимпиаду по истории древних городов и форум древних языков в рамках следующего форума древних городов.

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