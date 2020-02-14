В Рязани подвели итоги муниципального этапа всероссийских педагогических конкурсов

В пятницу, 14 февраля, во Дворце детского творчества состоялось закрытие муниципального этапа всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2020», «Воспитатель года России – 2020», «Сердце отдаю детям – 2020». Об этом сообщает сайт Рязанской гордумы.

Первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова вручила памятный подарок педагогу дополнительного образования центра «Созвездие» Константину Петрову.

Победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2020» стала учитель географии школы №72 с углубленным изучением отдельных предметов Ольга Ивлянова. Лучшим городским воспитателем признали Юлию Сафронову из детского сада №143. В конкурсе «Сердце отдаю детям – 2020» победила классный руководитель школы №40 Светлана Баклагина.

Победители городского этапа конкурсов представят Рязань на региональном уровне.