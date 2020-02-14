На главную Органы власти Гордума

В Рязани подвели итоги муниципального этапа всероссийских педагогических конкурсов

В пятницу, 14 февраля, во Дворце детского творчества состоялось закрытие муниципального этапа всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2020», «Воспитатель года России – 2020», «Сердце отдаю детям – 2020». Об этом сообщает сайт Рязанской гордумы.

Первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова вручила памятный подарок педагогу дополнительного образования центра «Созвездие» Константину Петрову.

Победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2020» стала учитель географии школы №72 с углубленным изучением отдельных предметов Ольга Ивлянова. Лучшим городским воспитателем признали Юлию Сафронову из детского сада №143. В конкурсе «Сердце отдаю детям – 2020» победила классный руководитель школы №40 Светлана Баклагина.

Победители городского этапа конкурсов представят Рязань на региональном уровне.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Студенты-медики из пяти стран мира прошли стажировку в РязГМУ

Новости Рязани
Студенты из пяти стран мира прошли стажировку в Рязанском медуниверситете за последние несколько месяцев. Об этом сообщает минздрав Рязанской области. РязГМУ не первый год принимает...
Узнать больше

В Рязани появится пеший маршрут «Семь мостов»

Новости Рязани
В Рязани в 2020 году появится пеший маршрут «Семь мостов». Информация прозвучала в ходе рабочей встречи губернатора Николая Любимова с министром физической культуры и...
Узнать больше

В рязанской школе №59 модернизировали школьный музей

Гордума
В школе №59 Рязани прошло торжественное мероприятие в обновлённом музее защитников Отечества. В мероприятии приняли участие депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова и глава...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Алексей Ищук: Будь проклят тот день, когда я не танцевал хоть раз

Акценты
Мы встретились с Алексеем Ищуком – режиссёром, хореографом, педагогом ВГИКа и ГИТИСа, руководителем всероссийской школы хореографов накануне премьеры в Рязанском театре кукол. 21,22 и 23 февраля зрители увидят трагикомическую сказку для взрослых Карло Гоцци «Король-Олень», где наш герой выступает в роли хореографа-постановщика. Репетиции идут полным ходом, поэтому наша встреча происходит в перерыве «между делом». ﻿
Узнать больше

Главные фото недели

Новости Рязани
Публикуем главные фото уходящей недели по версии РИА «7 новостей». Граффити в память Аллы Лёвушкиной появилось в...
Узнать больше

Что сделано в Рязанской области за три года губернаторства Николая Любимова

Власть
Напомним, Николай Любимов исполнял обязанности губернатора Рязанской области с 14 февраля 2017 года. На этом посту он сменил Олега Ковалёва. Официально возглавил регион губернатор после выборов с 18 сентября 2017 года.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Алексей Ищук: Будь проклят тот день, когда я не танцевал хоть раз

Акценты
Мы встретились с Алексеем Ищуком – режиссёром, хореографом, педагогом ВГИКа и ГИТИСа, руководителем всероссийской школы хореографов накануне премьеры в Рязанском театре кукол. 21,22 и 23 февраля зрители увидят трагикомическую сказку для взрослых Карло Гоцци «Король-Олень», где наш герой выступает в роли хореографа-постановщика. Репетиции идут полным ходом, поэтому наша встреча происходит в перерыве «между делом». ﻿
Узнать больше

Новая старая улица

Акценты
Некоторые рязанцы считают, что в Рязани нынешняя Новослободская улица – одна из самых древних в городе и существует уже более шести веков. Только фактических доказательств этого нет никаких. Но всё-таки эта небольшая городская магистраль, проходящая сейчас по территории бывшей Новой слободы, имеет для краеведов особую притягательность.
Узнать больше

Футбол, курятник и «Крым наш!» – самые необычные рязанские свадьбы

Акценты
Вот и наступил этот самый спорный праздник – День святого Валентина. Можно относиться к нему по-разному, но по статистике именно в этот...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Студенты-медики из пяти стран мира прошли стажировку в РязГМУ

В Рязани появится пеший маршрут «Семь мостов»

Собчак и Глюкоза оголили грудь ко Дню влюбленных