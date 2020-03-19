В Рязани перевозчик убрал мусор за водителями после сообщения в соцсети

В Рязани перевозчик привёл в порядок территорию в посёлке Дягилево. Об этом сообщила пресс-служба администрация города.



Ранее жительница Рязани пожаловалась в соцсети на мусор рядом с конечной остановкой маршруток на улице Коняева.



– Кричат, гадят везде!!! Мусор и туалет никто не убирает, – описала девушка ситуацию.



В администрации города отреагировали оперативно. Информация была доведена до перевозчика, после чего мусор убрали. Также был проведён инструктаж с водителями. Кроме того, неравнодушной рязанке предложили в случае необходимости сообщать о нарушениях.

