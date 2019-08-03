В Рязани открылась фотовыставка «Вернисаж в стиле джаз»

В Рязани завершается фестиваль «Летние дни джаза». С 29 июля он проводился на нескольких городских площадках. Каждый день рязанцев радовали популярные композиции, необычные музыкальные эксперименты, любимые рязанские коллективы и гости из Москвы, Тулы, Коломны, Италии.

Сохранённые моменты джаза можно увидеть на выставке «Вернисаж в стиле джаз», которая расположилась на Почтовой улице, справа от Главпочтамта. Здесь можно полюбоваться яркими фото и познакомиться с историей рязанского джаза.