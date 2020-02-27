В Рязани готовятся к открытию новые ясли и детские сады

В ближайшее время в Рязани откроются новые сады и пристройки для детей ясельного возраста. Как сообщает сайт администрации, в текущем учебном году для детей в возрасте от 1 до 2 лет было открыто 8 дополнительных групп в детских садах №№6, 12, 13, 122, 154.

К началу следующего учебного года будут открыты пристройки для детей ясельного возраста в детских садах №№22, 108, 112, 125, 140 на 400 мест.

Готовится к открытию детский сад №37 в микрорайоне Олимпийский городок. В трёхэтажном дошкольном учреждении на площади свыше 5167 кв. м будут размещены 11 групп. Направление детей началось в феврале.

В 2020 году планируется строительство детского сада на 290 мест в микрорайоне ДПР-7, 7А, а также проектирование детского сада в микрорайоне Кальное.