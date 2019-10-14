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В посёлке Борки отремонтируют дороги

В субботу, 12 октября, в посёлок Борки в Рязани приехали зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий и глава регионального Минтранса Вадим Решетник. Об этом сообщает сайт министерства транспорта и автодорог Рязанской области.

Чиновники приехали в Борки, чтобы оценить проблему, поднятую рязанцами на публичном отчёте правительства на дискуссионной площадке «Точка кипения». Жители Рязани сообщили, что в Борках очень плохие дороги. 

Беленецкий и Решетник пообщались с местными жителями. По словам Беленецкого, каких-то масштабных проблем в посёлке они не увидели. 

– Но те проблемные места, о которых говорили люди, мы зафиксировали и поставили задачу городским властям. До наступления холодов на центральных и примыкающим к ним улицах посёлка ремонт должен быть проведён, – приводит слова зампреда правительства сайт Минтранса. 

Были вопросы у жителей и по поводу автобуса №11. Беленецкий отметил, что ходит транспорт по расписанию, но благоустройство остановок вызывает нарекания. 

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