В среду, 3 октября, в библиотеке-филиале №10 в поселке Строитель прошёл праздник, посвящённый Дню пожилого человека. В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Елена Митина, депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова, префект Октябрьского района Александр Селиванов, директор Центральной городской библиотеки имени С. А. Есенина Лариса Крохалева.

– Сегодня государственная политика направлена на создание условий для граждан серебряного возраста. Мы видим насколько востребован Университет третьего возраста, где все желающие могут освоить современные технологии, заниматься в творческих объединениях, – отметила Елена Митина. – Я поздравляю вас с праздником, желаю здоровья, долгих лет жизни, чтобы всегда рядом с вами были родные и близкие люди, которые бы любили и поддерживали вас.

Парламентарий вручила директору библиотеки-филиала денежный сертификат на пополнение книжного фонда, а всем гостям – сладкие подарки. Кроме этого, коллективу библиотеки Александр Селиванов подарил чайный сервиз, а Светлана Ворнакова – детские книги.

Для гостей праздника был организован концерт с участием ансамбля «Вдохновение». Вместе со зрителями артисты исполнили всеми любимые и известные песни.

Завершился праздник чаепитием.