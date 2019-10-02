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В Рязани состоится Фестиваль новогодних игрушек

В администрации Рязани обсудили подготовку к проекту «Новогодняя столица 2020». Было решено, что центральной площадкой праздника станет Лыбедский бульвар. Здесь состоится фестиваль Новогодних игрушек, будет работать городской каток, пройдут яркие шоу-программы и концерты.

В ДСК «Былина» будет организован туристический визит-центр и ярмарка народных промыслов и ремесел, где можно будет купить сувениры и одежду с символикой «Новогодней столицы 2020».

Новогоднюю деревню в Лесопарке откроет Дед Мороз из Великого Устюга.

На площади Ленина состоится фестиваль экстремальных видов спорта, в котором примут участие лучшие спортсмены страны.

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