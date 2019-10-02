В Рязани шесть управляющих компаний плохо подготовились к отопительному периоду

Подготовка многоквартирных домов к «зиме» должна была завершиться к 15 сентября. Такие нормы установлены правилами оценки готовности к отопительному периоду.

Однако, не все управляющие компании Рязани озаботились подготовкой своих домов к «зиме». До сих пор отсутствуют паспорта готовности в домах, обслуживаемых ООО «РЭкС», ООО «Рязанская МПМК №3», ТСЖ «Шереметьевский квартал», ООО «ТеплоСтройИнвест», ООО «УК ЖКХ», ООО «Хорс». Именно по вине этих УК жители домов могут испытывать дискомфорт и неудобства в отопительный период.

По решению Государственной жилищной инспекции указанные компании будут оштрафованы.

Напомним, как именно управляющие компании должны готовиться к зиме.

Во-первых, тщательно проверяются системы снабжения водой, теплом, электричеством и газом. Во-вторых, проводится промывка и опрессовка внутридомовых систем отопления. В-третьих, устраняются выявленные при гидравлических испытаниях дефекты. А затем назначаются повторные испытания, которые проводятся в соответствии с установленными требованиями.

О готовности объектов ЖКХ к эксплуатации в зимних условиях говорит наличие паспорта готовности. Комиссия во главе с представителями управления энергетики и ЖКХ администрации города Рязани выносит оценку готовности и оформляет акт готовности к отопительному периоду.

В акте указывают, готов ли дом к запуску тепла – полностью, при условии устранения замечаний или не готов.

Оригинал акта проверки хранится в администрации, копии – в управляющей компании.