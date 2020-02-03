В массовом ДТП под Рязанью погибли два человека

В результате ДТП на 59-м километре автодороги Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов погибли два человека, ещё двое попали в больницу. Об этом, со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Рязанской области, сообщает телеканал ТКР.



Авария случилась в пятницу, 31 января, в 10.00. 27-летняя жительница Рязани, ехавшая в сторону Ряжска за рулём автомобиля «Лада Приора», столкнулась с «Рено Сандеро7 под управлением 56-летнего водителя из Рязанской области, а затем с автомобилем ВАЗ-2112, которым управлял 70-летний житель Тамбовской области.



В результате ДТП погибли женщина-водитель «Приоры» и её 58-летняя пассажирка. Водитель «Рено» и 65-летняя пассажирка «двенадцатой» доставлены в больницу.



По факту ДТП проводится проверка.

