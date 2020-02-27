В Касимове сотрудники прокуратуры провели проверку после обращения родителей учеников одной из школ. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.



Родители пожаловались на качество питания школьников. Дети рассказывали им, что ученики из разных классов в один день получают неодинаковые горячие завтраки. Некоторым и вовсе выдавали сухие пайки.



В ходе проверки было установлено, что горячим питанием охвачены не все ученики. Завтраки получали только 483 обучающихся из 751. Это составляет 64,3% от общего числа учеников. Кроме того, качество еды оценивает не специальная комиссия, а медработник. В школе отсутствует согласованный ассортимент дополнительного питания для учеников.



По итогам проверки на директора завели дело об административном правонарушении.

