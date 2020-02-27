Рязанцев приглашают отметить Международный день кошек

В воскресенье, 1 марта, отмечается Международный день кошек. Рязанская областная детская библиотека приглашает на традиционный праздник «Жили-были кошки…», который начнётся в 14.00.

Всем желающим предлагается посмотреть сказочное представление в библиотечном театре теней, пройти квиз-бродилку «Усатые герои» и подвижные игры «Кошки-мышки», поучаствовать в разнообразии тематических мастер-классов – научиться шить мягкие игрушки, делать открытки, попробовать себя в искусстве квиллинга, в бисероплетении и познакомиться с «Эрмитажными котами».

Будет открыта «Гостиная Кота Леопольда», с живым героем праздника. Кроме того, все желающие смогут побеседовать с главврачом ветеринарного центра «4 Лапы +» Анной Задойной и с директором Службы по контролю за безнадзорными животными Мариной Селезневой.

Здесь же состоится и торжественное подведение «кошачьего» фотоконкурса «Звезда книжной иллюстрации», посвященного сюжетам стихов А. Усачева и Ю. Мориц.

На праздник приглашаются все желающие! Адрес библиотеки: Рязань, ул. Почтовая, д. 63, телефон для справок: 256-700.