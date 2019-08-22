В День юбилея Российского флага рязанцам вручили награды

В четверг, 22 августа, в Рязани вручили федеральные и региональные награды. Участие в торжественной церемонии принял губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он поздравил присутствующих с Днём Государственного флага РФ и вручил заслуженные награды.

– Мне особенно приятно приветствовать вас всех сегодня, в день юбилей государственного флага Российской Федерации. Наш флаг – один из главных символов нашей сильной и свободной России. Многие годы он вдохновляет людей на подвиги, выдающиеся научные, культурные и спортивные достижения. Среди наших земляков таких людей очень много, – сказал Николай Любимов.

Государственные и региональные награды получили представители общественных организаций, сотрудники промышленных и медицинских предприятий, учреждений культуры, специалисты муниципалитетов, министерств и ведомств, юристы и спортсмены, студенты и ветераны.

– Весь свой талант, труд и душу вы вкладываете в любимое дело. Каждый из вас добился высоких результатов своей сфере. Ваши достижения, победы, рекорды, мужество и труд – это то, из чего складываются успехи нашей любимой Рязанской области и нашей великой России, – добавил глава региона.