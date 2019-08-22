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В больнице имени Семашко появился современный аппарат ОКТ

У пациентов больницы имени Семашко в Рязани появилась возможность диагностики глазных заболеваний на современном аппарате ОКТ. Об этом сообщили в Минздраве Рязанской области. 

Оптический когерентный томограф поступил в августе 2019 года. Это современный аппарат для безболезненного и безопасного метода исследования всех структур глаза позволяет получить данные о мельчайших повреждениях. 

Современный цифровой оптико-когерентный томограф оснащён модулем ангиографии, это новый неинвазивный метод визуализации микроваскулярной сети. ОКТ сетчатки в режиме ангиографии не нуждается в ведении контрастного вещества, отличается безопасностью и может быть применён у всех групп пациентов без ограничения.

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В больнице имени Семашко появился современный аппарат ОКТ

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