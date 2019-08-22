Рязанец через суд получил деньги за залитую квартиру

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Московского районного суда Рязани о защите прав потребителя и возмещении ущерба, причиненного залитием квартиры.



В августе 2018 года произошло залитие квартиры истца. Обслуживающей организацией, выполняющей работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества дома является ООО «Управляющая компания «Сервис СК». В тот же день сотрудниками управляющей компании было проведено обследование квартиры, расположенной над квартирой истца, по итогам которого составлен акт о залитии, но на заявление истца с просьбой провести обследование его квартиры тоже и выдать акт, ответа не последовало. Истец обратился к специалисту для фиксации последствий залития, повреждений в квартире и для оценки размера ущерба.



Согласно заключению специалиста в помещении квартиры выявлены многочисленные характерные следы обширного залития жилой комнаты. Источником распространения воды, по мнению специалиста, является свищ, образовавшийся в полотенцесушителе в ванной комнате квартиры сверху. Истец обратился в суд за защитой своих прав.



В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции была проведена судебная экспертиза, согласно которой причиной образования свища на полотенцесушителе, расположенном в квартире над квартирой истца является некачественный материал (нержавеющая сталь) из которого он выполнен. Кроме того, полотенцесушитель, находящийся в принадлежащей соседу истца квартире сверху, относится к общему имуществу многоквартирного дома, так как не имеет отключающего устройства или запорно-регулировочного крана, которые позволили бы изолировать его от внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения.



Суд первой инстанции пришел к выводу, что управляющая организация несет ответственность за содержание общего имущества многоквартирного дома в таком состоянии, которое бы исключало возможность причинения вреда имуществу лиц, проживающих и пользующихся им, при этом наличие строительных недостатков, в результате которых стало возможным причинение вреда, не освобождает управляющую организацию от обязанности возмещения вреда, а также от обязанности принять меры по ремонту общего имущества дома с целью последующего недопущения причинения вреда.



Московский районный суд вынес решение о взыскании с управляющей компании в пользу истца материального ущерба, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов на общую сумму более 140 тысяч рублей.



Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.



Решение вступило в законную силу.

