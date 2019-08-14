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В четверг в Рязани отключат холодную воду

В четверг, 15 августа, из-за ремонта водопровода в Рязани будут отключать холодную воду. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Воды не будет с 09.00 до 17.00 в домах №№89, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105А, 104, 106 на улице Ленинского комсомола; домах на улице 14-я Линия (участок от улицы Осипенко до улицы Строителей); в домах №№88, 88 корпус 1,  90, 92, 94/41, 89, 89 корпус 1 на улице Стройкова; домах №№99, 99 корпус 1, 97, 97 корпус 1, 95, 95 корпус 1, 95 корпус 2, 93, 91, 44 корпус 2 (д/сад №80) на улице Островского.

Также без воды останутся жильцы улиц 11-я и 12-я Линия, и участка улицы Островского от улицы Осипенко до улицы Ленинского комсомола.

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