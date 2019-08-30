В Академии ФСИН России состоялось торжественное собрание, посвящённое началу учебного года

В пятницу, 30 августа, в актовом зале Академии ФСИН России в Рязани состоялось торжественное собрание для сотрудников, курсантов и гостей вуза. В мероприятии приняли участие представители законодательных и исполнительных органов власти города и региона, руководство академии, структурных подразделений, профессорско-преподавательский и вспомогательный состав, гражданский персонал и представители ветеранской и профсоюзной организаций. Об этом сообщила пресс-служба вуза.



В своем приветственном слове начальник академии Александр Крымов пожелал присутствующим новых профессиональных высот, реализации всех намеченных планов, отличной учебы и настойчивости в достижении самых смелых идей.



– День знаний это стартовая точка для каждого курсанта и преподавателя, какие бы погоны он не носил. Это возможность еще раз доказать уровень своих знаний, умений и навыков. Минувший год потребовал колоссального напряжения совместных усилий для претворения в жизнь наших проектов и воплощения в действительность указаний учредителя. Проведена масштабная разноплановая работа по повышению уровня образовательной деятельности академии. Возрос уровень международного сотрудничества и научных мероприятий. Проведена плодотворная работа по подготовке к предстоящим важным для вуза событиям: 85-летию учебного заведения и IV Международному пенитенциарному форуму, – отметил Александр Крымов.



Традиционно были отмечены достижения и результаты деятельности академии за прошедший учебный год. Состоялась торжественная церемония награждения наиболее отличившихся сотрудников и коллективов вуза. Лучшим работникам было вручено свидетельство о занесении на Доску почета Академии ФСИН России. Это высшая форма поощрения личного состава образовательной организации за образцовое исполнение служебных обязанностей, активное участие в учебной, научной и общественной жизни вуза, проявленные трудолюбие, усердие и инициативу.



Творческие номера дополняли фото и видео из учебных будней академии, которые транслировались на экране во время выступлений. Участниками праздничного концерта стали первокурсники и талантливые гости академии.

