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Суд обязал рязанца снести самовольно установленную перегородку в подъезде

В Рязани суд рассмотрел иск управляющей компании к жильцу одного из домов, самостоятельно поставившему в подъезде металлическую перегородку с дверью. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

Мужчина, квартира которого находится на втором этаже многоэтажки, самовольно установил перегородку, которая закрыла доступ к лифту, радиаторам и стоякам отопления, перекрывающим устройствам газового трубопровода, окну лестничной клетки, мусоропроводу. Управляющей компании это не понравилось, было подано заявление в суд.

Рассматривая дело, суд установил, что разрешения от всех собственников квартир жилого дома мужчина не получил. Его доводы о том, что на перегородку никто не жаловался и она никому не мешает, суд не принял во внимание, так как они исключают выявленных нарушений. 

В итоге было принято решение обязать ответчика демонтировать перегородку и за свой счёт провести косметический ремонт в подъезде, чтобы устранить следы её существования. Рязанский областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил решение районного суда в силе. 

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