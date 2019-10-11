Студенты вузов Рязани получат поощрительные премии муниципального образования

В Рязанской городской Думе прошло заседание Совета по присуждению поощрительных премий. Об этом сообщил сайт Думы.



В заседании приняли участие первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова, проректор по воспитательной работе Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева Ирина Федоскина, декан инженерно-экономического факультета Рязанского государственного радиотехнического университета Ольга Горбова, рязанские студенты.



Совет рассмотрел письма-ходатайства ведущих рязанских вузов о присуждении поощрительных премий муниципального образования лучшим студентам, обучающимся по направлениям подготовки «Государственное муниципальное управление», «Управление персоналом», «Менеджмент». Премии присуждаются за отличные успехи в учёбе, высокие результаты в научно-исследовательской, инновационной деятельности, активное участие в общественной жизни. Все представленные кандидатуры были одобрены членами Совета.



Кроме того, на заседании обсудили предложения по совершенствованию порядка присуждения премии. В частности, они касались расширения тематики представляемых научных работ, перечня направлений подготовки, по которым могут обучаться студенты.

