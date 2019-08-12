Стендовая стрельба. Рязанские охотники стреляют метко!

В субботу, 10 августа, на стрелковом стенде Рязанского общества охотников и рыболовов прошло традиционное лично-командное первенство Рязанской области по стендовой стрельбе.



Соревнования прошли в преддверии открытия охотничьего сезона. В состязаниях приняли участие лучшие стрелки региона. Команды представляли районные филиалы Общества охотников и рыболовов. За победу боролись представители Скопинского, Рыбновского, Клепиковского, Захаровского, Михайловского, Шацкого, Ухоловского, Касимовского, Спасского районов и Рязани.



Соревнования проходили в привычную для охотничьих условий погоду – дождь и ветер. Непредсказуемые полёты тарелок и нервное напряжение, вот чем запомнились эти состязания.



В отличие от прошлого года, организаторы немного изменили программу и сделали более доступной стрельбу на площадке СКИТ, максимально убрав количество дуплетов и увеличив одиночные выстрелы.



Как рассказал тренер рязанских стрелков Виктор Иванович Миронов, это позволило максимально увеличить плотность результатов и в итоге внесло интригу в ход соревнований. Так, сразу четыре спортсмена показали одинаковый результат – 12 сбитых мишеней из 15. Алексей Обойшев, Максим Минашкин, Антон Сухоруков и Евгений Романюк в борьбе за третье место выявляли лучшего после перестрелки дуплетом.



Второе место у Ивана Миронова – 13 сбитых мишеней.



Всего один раз в серии промахнулся и занял первое место Алексей Лукьянов.



В дисциплине ТРАП не обошлось без неожиданностей. Победу с результатом 13 сбитых мишеней из 15 одержал Евгений Романюк. Вторым стал Владимир Шорин – 12 из 15. Третье место в перестрелке с Иваном Кирьяновым и представителем прекрасного пола Екатериной Ташновой в упорной борьбе занял Антон Сухоруков.



В командном первенстве победа досталась Михайловскому районному обществу охотников и рыболовов, на втором месте представители Шацкого района, на третьем – Клепиковского.



Присутствовавший на соревнованиях представитель Минспорта Рязанской области Евгений Хорошилов отметил, что стендовая стрельба увлекательный вид спорта, который нужно обязательно развивать в регионе.



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Фото: Алексей Лукьянов