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Стендовая стрельба. Рязанские охотники стреляют метко!

В субботу, 10 августа, на стрелковом стенде Рязанского общества охотников и рыболовов прошло традиционное лично-командное первенство Рязанской области по стендовой стрельбе. 

Соревнования прошли в преддверии открытия охотничьего сезона. В состязаниях приняли участие лучшие стрелки региона. Команды  представляли районные филиалы Общества охотников и рыболовов. За победу боролись представители Скопинского, Рыбновского, Клепиковского, Захаровского, Михайловского, Шацкого, Ухоловского, Касимовского, Спасского районов и Рязани. 

Соревнования проходили в привычную для охотничьих условий погоду –  дождь и ветер. Непредсказуемые полёты тарелок и нервное напряжение, вот чем запомнились эти состязания.

В отличие от прошлого года, организаторы немного изменили программу и сделали более доступной стрельбу на площадке СКИТ, максимально убрав количество дуплетов и увеличив одиночные выстрелы.

Как рассказал тренер рязанских стрелков Виктор Иванович Миронов, это позволило максимально увеличить плотность результатов и  в итоге внесло интригу в ход соревнований. Так, сразу четыре спортсмена показали одинаковый результат – 12 сбитых мишеней из 15. Алексей Обойшев, Максим Минашкин, Антон Сухоруков и Евгений Романюк в борьбе за третье место выявляли лучшего после перестрелки дуплетом.

Второе место у Ивана Миронова – 13 сбитых мишеней.

Всего один раз в серии промахнулся и занял первое место Алексей Лукьянов.

В дисциплине ТРАП не обошлось без неожиданностей. Победу с результатом 13 сбитых мишеней из 15 одержал Евгений Романюк. Вторым стал Владимир Шорин – 12 из 15. Третье место в перестрелке с Иваном Кирьяновым и представителем прекрасного пола Екатериной Ташновой в упорной борьбе занял Антон Сухоруков.

В командном первенстве победа досталась Михайловскому районному обществу охотников и рыболовов, на втором месте представители Шацкого района, на третьем – Клепиковского. 

Присутствовавший на соревнованиях представитель Минспорта Рязанской области Евгений Хорошилов отметил, что стендовая стрельба увлекательный вид спорта, который нужно обязательно развивать в регионе.

Фото: Алексей Лукьянов

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