С добрым утром! Обзор новостей за 27 августа

Что интересного произошло в Рязани и области в минувший вторник?

Губернатор Рязанской области Николай Любимов пригласил Дмитрия Медведева в Рязань на открытие нового здания БСМП. Об этом сообщается на сайте правительства РФ. Во время рабочей встречи с премьер-министром Любимов рассказал о том, что в этом году в Рязани будет введена в строй новая больница скорой медицинской помощью.

В Рязани обсудили проект «Парка героев Отечественной войны 1812 года». Был представлен сам проект и обоснована его польза для общества. Этот объект интересен тем, что создан по старинным русским традициям. Во время войны 1812 года здесь был расположен один из лазаретов. В память о каждом умершем солдате сажали дерево. Так и образовался целый парк. Он является охраняемой территорией с 1971 года, но не имеет статусного наименования.

В посёлке Строитель в Рязани выявлено превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода в 4,4 раза. Такие данные содержатся в бюллетени загрязнения воздуха в Рязани, размещённом на сайте регионального Гидрометцентра. Замеры проводились в период с 23 по утро 26 августа. Превышение ПДК выявлено на улице Дружной.

Губернатор Рязанской области вместе с семьёй поздравил своего подчинённого и его супругу с днём свадьбы. Фотографию Любимов выложил у себя на странице в соцсети ВКонтакте. Свадьбу сыграл руководитель аппарата правительства Рязанской области Виталий Игнатенко.

В конгресс-отеле «Амакс» стартовал тренинг «Основы бережливого производства». Он проходит в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Рязанская область присоединилась к этому проекту в числе первых двадцати регионов в 2018 году. Участниками тренинга стали первые представители четырёх рязанских предприятий, всего более пятидесяти человек. Подобный тренинг в Рязани организуется впервые.

В Рязани принято решение отремонтировать мост через реку Трубеж на автодороге, ведущей в Борки и к Северному обходу. Аукционная документация по выбору подрядчика размещена на сайте Госзакупок. Пока речь идёт о поиске компании, которая подготовит необходимую техническую документацию для проведения работ.