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С добрым утром! Обзор новостей 12 сентября

С 10 по 12 сентября Рязанская область представила проект «Рязань – Новогодняя столица России 2020» в ЦВК Экспоцентр на юбилейном 25-м Международном форуме-выставке по туризму «ОТДЫХ LEISURE 2019».

В четверг, 12 сентября, стало известно об увольнении директора Рязанского филиала Московского института культуры Александра Трушина.  

В субботу, 14 сентября, в Рязанском районе состоится молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…». Традиционный праздник пройдёт дубовой роще между сёлами Коростово и Заокское.

11 сентября на заседании Рязанской областной Думы состоялся правительственный час на тему охраны объектов культурного наследия в регионе.

В Рязани зафиксировано повышенное загрязнение воздуха фенолом. Об этом сообщает Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Маленькой Алёне из Рязани необходима помощь неравнодушных людей. У годовалой малышки ДЦП, врождённый порок развития головного мозга, гидроцефалия, полученная в результате кислородного голодания во время родов.

Сумму в 114000 тысяч рублей семья сама собрать не сможет.

Реквизиты для помощи:

мама Екатерина Сергеевна К — номер карты Сбербанк 5336 6902 8631 0364

Альфа Банк 5521 7526 5532 5293

Карта Сбербанка привязана к номеру 89307882599

Все подробности можно узнать в этой группе.

Корреспондент РИА «7 новостей» Николай Трубин побывал на матче Лиги чемпионов УЕФА в Рязани, в котором встречались «Рязань-ВДВ» и французский «Лион». Предлагаем вашему вниманию видеорассказ о том, как прошла игра и что происходило на стадионе.

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