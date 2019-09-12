В Рязанской облдуме обсудили охрану объектов культурного наследия в регионе



11 сентября на заседании Рязанской областной Думы состоялся правительственный час на тему охраны объектов культурного наследия в регионе.

С докладом о состоянии дел в этой сфере выступил начальник Государственной инспекции по охране культурного наследия Денис Зайцев.

Он сообщил, что в регионе находится 226 памятников регионального значения, 358 – регионального и 50 местного, муниципального значения. 56,8% из них находятся в удовлетворительном состоянии, более 30% — в неудовлетворительном, более 8% — в аварийном состоянии, 4,5% — руинированы или утрачены.

Зайцев рассказал, какие меры принимаются в регионе для охраны памятников. В частности, разрабатываются охранные зоны, предоставляются льготы для инвесторов и владельцев зданий и земельных участков. С нарушителей охранного законодательства взимаются штрафы.

Депутат Виктор Дрейлих спросил о ситуации со строительством торговых центров в Касимове в охранной зоне. Денис Зайцев сообщил, что работы по строительству магазина по улице Советской остановлены, а собственник другого торгового центра обязан провести строительные работы для приведения своего здания в соответствие в утверждённым архитекторами проектом.

Татьяна Панфилова передала жалобы жителей охранных зон на невозможность строительства на своём участке в связи с неясностью требований к внешнему облику зданий. Зайцев пояснил, что люди страдают от отсутствия информации, а не от реальных запретов и обещал, что его ведомство будет вести разъяснительную работу.

– Нужно какие-то методические материалы предоставлять. Вам необходимо эту работу возглавить, а депутаты готовы оказать поддержку, довести разработанные правила до граждан. Предлагаю собрать в Думе представителей муниципалитетов, чтобы Вы перед ними выступили. Здесь самое главное, чтобы человек не оставался один на один с проблемой, когда он ничего решить не может, – подчеркнул Аркадий Фомин.

Заместитель председателя комитета областной Думы по социальным вопросам Татьяна Манакина задала вопрос о проведении текущего и капитального ремонта в учреждениях социальной сферы, расположенных в зданиях с охранным статусом, и о том, какая методическая помощь в организации и проведении ремонта им оказывается. Зайцев ответил, что законодательством предусмотрен упрощенный порядок, исключающий подготовку проектной документации, которая наиболее затратна, и проведение историко-культурной экспертизы.

По итогам правительственного часа депутаты примут постановление, которое депутаты рассмотрят на одном из заседаний Думы.