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Из-за «Соборной версты» в Рязани будут перекрывать движение

В воскресенье, 15 сентября, в Рязани состоится традиционный забег «Рязанская соборная верста». В связи с этим с 10.00 до 15.30 будет закрыто движение по маршруту Соборная пл. – ул. Петрова – набережная Кремля – центральная аллея парка Кремля – Соборная пл.

Изменится и схема движения общественного транспорта:

  • троллейбусы маршрута №1 после остановки «Дом художника» поедут по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно;
  • маршрутки №41 от конечной остановки «ул. Забайкальская» до остановки «пл. Ленина» будут следовать без изменений, далее по улицам Ленина, Свободы, площади Свободы, далее без изменений по своему маршруту.
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