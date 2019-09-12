

В Рязани зафиксировано повышенное загрязнение воздуха фенолом. Об этом сообщает Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно данным постов наблюдения, с 9 по 11 сентября в Железнодорожном районе уровень ПДК фенола был превышен в 2,1 раза, в Октябрьском районе – в 2,4 раза.

Фенол — ядовит. Относится к высокоопасным веществам (класс опасности II). При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу, вызывая химические ожоги.