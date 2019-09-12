Корреспондент РИА «7 новостей» Николай Трубин побывал на матче Лиги чемпионов УЕФА в Рязани, в котором встречались «Рязань-ВДВ» и французский «Лион». Предлагаем вашему вниманию видеорассказ о том, как прошла игра и что происходило на стадионе.

