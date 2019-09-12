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Маленькой Алёне необходимы средства на реабилитацию

Маленькой Алёне из Рязани необходима помощь неравнодушных людей. У годовалой малышки ДЦП, врождённый порок развития головного мозга, гидроцефалия, полученная в результате кислородного голодания во время родов. Она интеллектуально развита, но пока не ходит, не сидит. Зато она шустро ползает на четвереньках, встаёт на высокие колени и всё чаще стала делать попытки встать у опоры. Несмотря на все свои проблемы, Алёна очень активный и жизнерадостный ребёнок.

Алёне нужна реабилитация. Как рассказала мама Алёны, фонды помогают только один раз в год, а заниматься необходимо постоянно.

Сумму в 114000 тысяч рублей семья сама собрать не сможет.

Реквизиты для помощи:
мама Екатерина Сергеевна К — номер карты Сбербанк 5336 6902 8631 0364
Альфа Банк 5521 7526 5532 5293
Карта Сбербанка привязана к номеру 89307882599

Все подробности можно узнать в этой группе.

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