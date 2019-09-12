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Рязанцев приглашают на молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…»

В субботу, 14 сентября, в Рязанском районе состоится молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…». Традиционный праздник пройдёт дубовой роще между сёлами Коростово и Заокское.

Гостей фестиваля ожидает ярмарка молочных продуктов и изделий декоративно-прикладного творчества, конкурсы, тематические мастер-классы. Будут работать фотозоны, интерактивные площадки, пройдет забег семейных пар, детские соревнования.

Добраться до села Коростово можно с автовокзала Приокский на автобусе №149. Дополнительный рейс отправится из Рязани в 10:00, а из Коростова в 16:40, сообщает сайт регионального правительства.

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