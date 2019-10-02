Рязанским пенсионерам рассказали, как найти работу

Существование «эйджизма» или, иначе говоря, возрастной дискриминации на нашем рынке труда отрицать глупо. Несмотря на то, что требования к соискателям в текстах вакансий сейчас довольно корректны и формулировки из разряда: «На позицию офис-менеджера рассматриваем девушку до 30 лет» на job-порталах не появляются, кандидатам зрелого возраста найти работу сегодня непросто. Рассуждать на тему «кто виноват» можно долго, но лучше подумать, что с этой ситуацией делать.



Закон на стороне соискателей

Предъявлять любые дискриминационные требования к соискателям с 2013 года компаниям запрещено по Трудовому кодексу. Ни пол, ни возраст, ни национальность, ни семейное положение кандидата не могут стать причиной отказа в получении должности. По крайней мере, официально. Другое дело, что в тексте вакансий нет-нет, да и увидишь упоминание о молодом активном коллективе, которое может натолкнуть рационального соискателя на определенные мысли. При этом эксперты рынка труда отмечают рост интереса к специалистам зрелого возраста: на hh.ru появляются предложения о работе, ориентированные на определенную целевую аудиторию. «Рассматриваем кандидатов пенсионного возраста», «возраст не ограничиваем» — пишут потенциальные работодатели. Правда, таких вакансий на открытом рынке труда пока немного – в теории компании и так должны рассматривать соискателей разного возраста на равных.

С другой стороны, есть целый ряд профессиональных областей, в которых, учитывая реальный дефицит кадров, востребованы люди с опытом и определенными личностными качествами. Это строительство, производство, страхование, медицина, безопасность. Соискателей «серебряного» возраста компании привлекают на административные позиции, нужны рынку труда представители рабочих специальностей. Есть кейсы, когда возрастные кандидаты были куда более успешнее своих молодых коллег на одной и той же позиции. Например, в сфере страхования клиенты более лояльны к специалистам зрелого возраста.

Активность на рынке труда

На текущий момент среди всех соискателей в базе hh.ru свыше 31000 открытых резюме принадлежат соискателям, достигшим пенсионного возраста. В Рязанской области резюме обновили более 1 900 специалистов в возрасте 45+. Причем большую активность в поиске работы проявляют мужчины – на 65% «мужских» резюме приходится 35% «женских». Чаще всего резюме жителей Рязанской области старше 45 лет можно встретить в сферах производства (15,5%), продаж (13%), ТОП-менеджмента (9,4%), бухгалтерии (8,5%), административного персонала (7,5%). Еще 7% резюме разместили представители сферы транспорта и логистики и строительства (6%). Отдельно стоит выделить профобласть рабочего персонала (3,7%) – электрики, механики, наладчики, слесари, монтажники, сварщики – все эти специалисты сегодня пользуются популярностью у компаний из разных отраслей.

Если говорить о поведении соискателей в возрасте 45+ на российском рынке труда, то в 2018 году каждый пятый отклик на вакансию на hh.ru приходился на кандидатов этой возрастной группы. С приглашениями на собеседования дела обстоят хуже. Всего в 9% случаев из ста работодатели отправляли приглашения специалистам старше 45 лет. Однако еще пять лет назад этот показатель равнялся 3%. Однако, можно ли утверждать, что теперь дела пошли в гору?

Уязвимая группа



Данные аналитики подтверждаются результатами опросов. Согласно исследованию HeadHunter, 42% кандидатов из разных регионов России в возрасте 45+ ищут работу более полугода, и почти 90% работодателей оценивают соискателей старшего возраста как уязвимую группу на российском рынке труда. Слабыми сторонами специалистов старше 45 лет представители бизнеса называют стереотипность мышления, отсутствие психологической гибкости к адаптации и слабую ориентацию в современных технологиях. И, напротив, особо ценным в категории этих работников считается накопленный багаж знаний и опыта. Интересно, что преимущества кандидатов серебряного возраста сами соискатели в возрасте 45+ и молодые специалисты видят по-разному. Так, работники зрелого возраста отмечают более ответственный подход к работе, а молодежь ценит в более опытных коллегах, прежде всего, наставничество, широкий круг профессиональных связей и стабильность.

Несмотря на проблемы, связанные с трудоустройством старшего поколения работников сегодня, определенные сдвиги на нашем рынке труда все-таки заметны. В первую очередь, они связаны с изменениями, происходящими как во внешней среде – из-за демографической ямы количество молодых специалистов сокращается, так и внутри компаний – 57% HR-специалистов в текущий момент корректируют подход к сотрудникам и рабочему процессу, что вызвано сменой поколений работников и трансформацией их психологии. Таковы результаты опроса Службы исследований HeadHunter. Что это значит? У медали две стороны – у разных групп на рынке труда разные сложности. Людей не хватает, конкуренция работодателей за специалистов с высоким уровнем мотивации, профессиональных навыков и компетенций растет, а значит компании будут фокусироваться на привлечении широкой аудитории соискателей. То есть рост необоснованных требований к кандидатам может привести к кадровому голоду в компании. Работодатели, нацеленные на долгосрочное развитие, уже сейчас эффективно используют знания и опыт сотрудников «серебряного» возраста, внедряют позиции экспертов и наставников для молодых специалистов.

Кто будет востребован

Правда, это, увы, не означает, что востребованы будут все. Активный переход от «устаревающих» профессий к «профессиям будущего» задает определенный темп развития профессиональных и деловых качеств соискателей. Рынок труда меняется очень быстро, и игнорировать эти изменения нельзя. Не важно, говорим ли мы о начинающих специалистах или о работниках старшего возраста – работодателю важно получать результат, он заинтересован в привлечении и удержании людей, которые приносят пользу бизнесу вне зависимости от возраста.

Разберем несколько опасений, связанных с кандидатами зрелого возраста:

– Недостаток современных знаний в свой профессиональной области. Развеять этот стереотип в определенном смысле легко: нужно держать руку на пульсе, следить за трендами в индустрии, интересоваться смежными областями, использовать полученные знания на практике. Постоянное обучение и саморазвитие – главные козыри в рукаве современного специалиста. Причем наращивать профессиональный потенциал можно как очно, так и дистанционно. Из изобилия онлайн курсов и тренингов удобно выбирать подходящие по качеству преподавательского состава, формату, программе и т.п., главное – читать отзывы.

– Излишняя приверженность опыту. Это тот случай, когда кандидаты во главу угла ставят количество лет отработанного стажа, а не качество или актуальность знаний. Открытость новому позволяет расти и двигаться вперед, поэтому важно демонстрировать работодателю готовность к профессиональному развитию.

– Отсутствие психологической гибкости, низкий уровень адаптивности. Меняются технологии, бизнес-процессы, набор скиллов, необходимых для выполнения той или иной работы. Принятия того, что изменения неизбежны, а также позитивный настрой позволяют, во-первых, снизить уровень стресса при переходе на новые профессиональные «рельсы», во-вторых, выделиться на фоне конкурентов за рабочие места.

– Неготовность к диалогу с молодым поколением. В основном, эта проблема касается молодых руководителей и их подчиненных более старшего возраста. Совет один – открыто общаться с коллегами разных возрастов, искать и находить компромиссы при спорных вопросах, общие точки соприкосновения интересов в самом широком смысле, обмениваться опытом, знаниями.

– Нехватка опыта работы с современными инструментами (программы, гаджеты и т.п.). Опять же, без практики в освоении новых технологий не обойтись, и в этом процессе может помочь молодое поколение.

В ситуации поиска работы могут пригодиться еще несколько практических рекомендаций: