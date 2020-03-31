Рязанский театр кукол проведёт онлайн-трансляцию спектакля «Демон»

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Во вторник, 31 марта, в 19.00 Рязанский театр кукол проведёт онлайн-трансляцию спектакля «Демон».

Это сценическая фантазия по одноименной поэме Михаила Лермонтова. История о «неодолимой и гибельной силе рока», в которой жертвой оказывается не только Тамара, но и погубивший её Демон, чья страсть сталкивается с «силой, гораздо более могущественной, чем он сам».

Режиссер – Елена Оленина
Художник – Андрей Володенков
Композитор — заслуженный работник культуры РФ Альбина Шестакова
Продюсер: Константин Кириллов
Художник по свету – Дмитрий Гусев
В ролях: Светлана Борисова, Валерий Скиданов, Валерий Рыжков

Трансляция будет проходить в группе театра ВКонтакте.

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