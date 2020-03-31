Во вторник, 31 марта, в 19.00 Рязанский театр кукол проведёт онлайн-трансляцию спектакля «Демон».
Это сценическая фантазия по одноименной поэме Михаила Лермонтова. История о «неодолимой и гибельной силе рока», в которой жертвой оказывается не только Тамара, но и погубивший её Демон, чья страсть сталкивается с «силой, гораздо более могущественной, чем он сам».
Режиссер – Елена Оленина
Художник – Андрей Володенков
Композитор — заслуженный работник культуры РФ Альбина Шестакова
Продюсер: Константин Кириллов
Художник по свету – Дмитрий Гусев
В ролях: Светлана Борисова, Валерий Скиданов, Валерий Рыжков
Трансляция будет проходить в группе театра ВКонтакте.