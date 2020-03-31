В Рязанскую область за последнее время прибыли почти 17,5 тысяч человек

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В целом в оперативные штабы муниципальных образований (за исключением г. Рязани) поступили сообщения о выявлении 17 тыс. 499 граждан, прибывших в муниципалитеты из других регионов, в том числе из-за рубежа. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.



Это люди, которые постоянно не проживают в данном городе, поселке и прибыли туда в качестве туристов, на выходные к родственникам, на время дачного сезона или с другими целями. В условиях особого противоэпидемического режима сведения о них помогут сохранить стабильную ситуацию и не допустить распространения опасной инфекции.



В настоящее время на контроле в муниципальных образованиях находятся 402 человека, которые до истечения срока карантина пребывают в самоизоляции или в обсервациях. При этом 83 гражданина его уже завершили, они здоровы. На горячие линии МО поступило 433 звонка.

