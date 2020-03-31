В Рязанскую область за последнее время прибыли почти 17,5 тысяч человек

7info
Новости Рязани

В рязанском райцентре произошло тройное ДТП

В посёлке Сараи Рязанской области произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».  Авария случилась...
Узнать больше
Видео

Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

Вечером в четверг, 26 марта, губернатор Николай Любимов выступил с обращением к жителям Рязани и области.  Текст обращения:
Узнать больше
Новости Рязани

Ольга Щетинкина рассказала о дистанционном обучении в рязанских школах

Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина опубликовала на своей странице в ВК информацию об обучении в рязанских школах.
Узнать больше
Новости Рязани

Богатый бизнесмен рассказал, как спасается от коронавируса под Рязанью

С сотрудниками компании он общается только по Skype и электронной почте. Иногда бывает в офисе в Рязани или на рязанских предприятиях корпорации «Технониколь».
Узнать больше
Новости Рязани

В магазинах Рязани разместили наклейки, напоминающие о дистанции

В магазинах Рязани появились информационные наклейки с фразой «Соблюдайте дистанцию 1,5 метра друг от друга». Их разместили активисты «Молодой гвардии».
Узнать больше
-

В целом в оперативные штабы муниципальных образований (за исключением г. Рязани) поступили сообщения о выявлении 17 тыс. 499 граждан, прибывших в муниципалитеты из других регионов, в том числе из-за рубежа. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 

Это люди, которые постоянно не проживают в данном городе, поселке и прибыли туда в качестве туристов, на выходные к родственникам, на время дачного сезона или с другими целями. В условиях особого противоэпидемического режима сведения о них помогут сохранить стабильную ситуацию и не допустить распространения опасной инфекции.

В настоящее время на контроле в муниципальных образованиях находятся 402 человека, которые до истечения срока карантина пребывают в самоизоляции или в обсервациях. При этом 83 гражданина его уже завершили, они здоровы. На горячие линии МО поступило 433 звонка.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Число зараженных коронавирусом в России выросло за день на 500 человек

Новости Рязани
Неутешительные официальные цифры заражения коронавирусом за сутки. Как сообщает РИА «Новости» в России число заражённых коронавирусной инфекцией за сутки выросло до 500 человек. Общее число заболевших...
Узнать больше

В ДТП в Михайловском районе погиб человек

Новости Рязани
37-летний мужчина не справился с управлением автомобилем «Киа Сид», машина оказалась в кювете и перевернулась.
Узнать больше

Рязанские музеи приглашают на онлайн-экскурсии и дарят подарки

Новости Рязани
Рязанские музеи запустили челленджу #онлайнмузей62. Здесь можно будет не только познакомиться с новыми музеями нашего города. но и получить призы.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ в РГУ

Общество
У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного конкурса «Интеллект+»...
Узнать больше

Оперативные данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По данным оперативной группы правительства Рязанской области, по состоянию на 08.30 вторника, 31 марта, в регионе выявлено 3 случая коронавируса. 
Узнать больше

Ново-Рязанская ТЭЦ признана Министерством энергетики России лучшей социально ориентированной компанией в отрасли

Новости Рязани
Ново-Рязанская ТЭЦ признана победителем всероссийского конкурса Министерства энергетики РФ на звание «Лучшая социально ориентированная компания в энергетике 2020 г.» в номинации «Развитие...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие законы вступают в силу в апреле

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в России в силу в апреле. Рассказываем о самых важных из них.
Узнать больше

Как пережить «удалёнку»? 5 простых советов

Акценты
Сложная эпидемиологическая обстановка в стране заставила многих работодателей перевести своих сотрудников на удалённый формат работы. Казалось бы, для человека работать из дома...
Узнать больше

Гороскоп на 31 марта

Акценты
Дорогие читатели. Предлагаем вашему  вниманию гороскоп на завтра – 31 марта. Овен: Завтра Овнам не стоит охотиться за новыми фактами: ключевые сведения получены, а детали...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Число зараженных коронавирусом в России выросло за день на 500 человек

Минюст предложил временно запретить регистрацию браков и разводов

Домашний час с министром просвещения Сергеем Кравцовым