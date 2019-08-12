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Полицейские из Рязани стали призёрами Всемирных игр полицейских и пожарных

8 августа в городе Чэнду (КНДР) начались 18-е Всемирные игры полицейских и пожарных, в которых принимают участие более 8 тысяч спортсменов из 79 стран и регионов мира, в том числе более 8 тысяч спортсменов. Соревнования пройдут с 8 по 18 августа и включают в себя 56 спортивных дисциплин.

В состав сборной МВД России вошли двое полицейских из Рязани. Это заслуженные мастера спорта международного класса, чемпионы мира по боевым искусствам Андрей Волков и Дмитрий Небольсин.

Одним из самых зрелищных событий соревнований по дзюдо признана схватка в супертяжёлом весе (+100кг) между настоящим богатырем из Рязанской области — капитаном полиции Андреем Волковым, сотрудником отдела МВД России по Клепиковскому району и китайским тяжеловесом. Под натиском русской мощи в ожесточенной борьбе хозяину соревнований пришлось потерпеть поражение. Капитан полиции Андрей Волков – многократный чемпион турниров мирового уровня, мастер спорта международного класса взял золотую медаль.

В соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 90 кг Дмитрий Небольсин завоевал второе место.

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