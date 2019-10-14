Рязанский хор представит Россию на фестивале «Русские сезоны»

Государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова примет участие в международном проекте «Русские сезоны» в Берлине. Об этом сообщила художественный руководитель хора Светлана Сухова на пресс-конференции, в понедельник, 14 октября.

На фестивале Рязанский хор представит традиционную, народно-певческую, инструментальную культуру России. Большие концерты, состоящие из 2 отделений с антрактом, пройдут 26 и 27 октября в столице Германии.

— К выступлению мы готовились с весны 2019 года. Программа вышла у нас полноценная, довольно большая. Каждое отделение может быть целым концертом, — рассказала Светлана Сухова.

Каждое из отделений будет длиться около 50 минут. В программу войдут образцы фольклора Рязанской области, которые объединены одним календарным циклом от Рождества до Осенин, также будут исполнены популярные народные песни, которые знакомы не только русской публике. Например, композиции «Подмосковные вечера» и «Ой, мороз». А завершит программу многолетний номер «Барыня». По словам Светланы Суховой именно этот завершающий штрих взбодрит немецкого слушателя, заставит подпевать и пританцовывать.

— Рязанский хор везёт всё самое яркое. Мы хотим показать нашу программу, как местным слушателям, так и русским, которых в Германии немало, — поделился дирижер народного оркестра Александр Орешкин.