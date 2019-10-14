Евгений Беленецкий и Вадим Решетник проверили качество ремонта дорог в Рязани

В минувшие выходные зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий и региональным министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Решетник проверили, как в рязани осуществляется ремонт улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил сайт Минтранса Рязанской области.



Сообщается, что на некоторых объектах подрядчики отстают от графика, да и само качество работ в большинстве мест Беленецкий оценил «на троечку».



– Осталось много мелких недоделок, которые подрядчикам предстоит в сжатые сроки устранить, – сказал он, отметив, что никто на недочёты закрывать глаза не будет.



Вадим Решетник, в свою очередь, подчеркнул, что все запланированные работы должны быть выполнены до окончания ремонтного сезона, а при их приёмке будут предъявляться самые высокие требования. Тех подрядчиков, которые не уложатся в сроки, будут штрафовать.

