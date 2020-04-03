Рязанские школьники из малообеспеченных семей получат пайки

В пятницу, 3 апреля, депутат Госдумы Елена Митина ответила в прямом эфире на вопросы рязанцев, связанные с мерами социальной поддержки семей с детьми в период распространения коронавируса на территории РФ Также она рассказала о том, что во время дистанционного обучения рязанских школьников из малообеспеченных семей обеспечат пайками.

– С 6 апреля во всех школах Рязанской области стартует дистанционное обучение. Хочу отметить, что пока школьники не вернутся на очную форму обучения, все учащиеся из малообеспеченных семей, которых кормили в школах бесплатно, будут обеспечены пайками, – рассказала парламентарий.

Елена Митина подчеркнула, что муниципалитетам дано право самостоятельно выбрать порядок выдачи пайков.