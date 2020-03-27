Рязанская журналистка заявила об угрозах

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Жанна Шеплякова, фото с личной страницы ВК
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Главному редактору портала «Рязань. Лайф» Жанне Шепляковой поступили угрозы по телефону. Об этом сообщается на сайте СМИ. 

Шеплякова рассказала, что в ночь на четверг, 26 марта, ей позвонила неизвестная женщина и угрожала. По словам журналистки, звонившая была в неадекватном и нетрезвом состоянии. Она сообщила, что просто «пробивает с ребятами абонента». 

– «Перезвонив абоненту и уточнив цель звонка, журналисту заявили, что ее придушат», – сообщается на портале.

Шеплякова рассказала, что написала заявление в полицию. 

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