Рязанская журналистка заявила об угрозах

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Главному редактору портала «Рязань. Лайф» Жанне Шепляковой поступили угрозы по телефону. Об этом сообщается на сайте СМИ.



Шеплякова рассказала, что в ночь на четверг, 26 марта, ей позвонила неизвестная женщина и угрожала. По словам журналистки, звонившая была в неадекватном и нетрезвом состоянии. Она сообщила, что просто «пробивает с ребятами абонента».



– «Перезвонив абоненту и уточнив цель звонка, журналисту заявили, что ее придушат», – сообщается на портале.



Шеплякова рассказала, что написала заявление в полицию.

