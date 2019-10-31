Рязанская школа отпраздновала 50-летие

Рязанская школа №48 отпраздновала полувековой юбилей. Об этом сообщается на сайте Рязанской городской Думы.



Торжественное мероприятие прошло в ДК «Приокский» в среду, 30 октября. Педагогов, учащихся и их родителей со знаменательной датой поздравила первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова.



– Пятьдесят лет – это красивая дата, вы прошли большой путь становления и развития, – сказала Лариса Максимова. – Ваша школа является важным социальным объектом для микрорайона Приокский. Она выпустила свыше 25 тысяч учеников, и каждому ребенку были переданы знания и опыт профессиональных педагогов.



Лариса Максимова пожелала учителям здоровья и удовольствия от работы, а ученикам – отличной учебы. За многолетний добросовестный труд в системе образования и высокие показатели в работе лучшие педагоги получили муниципальные награды.



Школа № 48 открыла двери для детей микрорайона Приокский 1 сентября 1969 года. Сейчас учебным заведением руководит Почетный работник общего образования Российской Федерации, учитель математики высшей квалификационной категории Елена Жилис. Важным компонентом деятельности педагогического коллектива является организация исследовательской и проектной деятельности. В школе активно работает школьное научное общество. С 2007 года здесь действует музей истории Приокского поселка.

