Рязанская область готовится к пожароопасному периоду

-

Министерство природопользования Рязанской области информирует о мерах, принимаемых в регионе для предотвращения возникновения пожаров в лесах.



В настоящее время в регионе ведутся работы по приведению в порядок минерализованных полос в наиболее опасных в пожарном отношении участках. В целом весной этого года планируется обустроить новые и обновить уже существующие полосы на протяжении 8299 км. Кроме того, будут расчищены противопожарные разрывы и просеки в общей сложности на 599 км.



Предполагается также благоустроить 211 мест отдыха граждан, установить 277 шлагбаумов, ограничивающих въезд в лес на время пожароопасного сезона, разместить 366 тематических стендов и аншлагов.



На случай лесных пожаров для их тушения предусмотрено 511 единиц техники и свыше 770 человек личного состава подразделений ГУ МЧС России по Рязанской области и ГБУ РО «Пожлес». Кроме того, в регионе создан резерв пожарной техники, специального снаряжения, инвентаря, горюче-смазочных материалов. Все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности.



Мониторинг лесопожарной ситуации и лесных пожаров осуществляется с применением системы раннего обнаружения возгораний «Лесной дозор». Регион оснащен 30 камерами видеонаблюдения, размещенными на вышках сотовой связи. Оборудование позволяет дежурным получать информацию об обстановке в режиме реального времени практически на всей территории лесного фонда Рязанской области.



Одной из основных проблем охраны лесов от пожаров являются возгорания на природных территориях, не относящихся к лесному фонду. В настоящее время в регионе установилась сухая, ветреная погода и ежедневно фиксируются возгорания сухой травы, на тушение которых выезжают специалисты. Министерство обращает внимание на то, что за сжигание сухой растительности или ее остатков предусмотрена административная и уголовная ответственность.



В случае обнаружения возгорания в лесном массиве или на прилегающей территории необходимо незамедлительно сообщать об этом по телефонным номерам: 112 (единый номер экстренных служб); 8(800)100-94-00 (прямая линия лесной охраны); 8 (4912) 28-79-59 (региональный пункт диспетчерского управления).

