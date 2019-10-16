Рязанец решил отсудить у страховой компании часть страховой премии

Житель Рязани в апреле 2018 года заключил договор страхования с ООО «АльфаСтрахование – Жизнь». В феврале 2019 года он решил расторгнуть договор и потребовал выплатить ему денежную сумму неосновательного обогащения в виде удержанной страховой премии. В компании ему отказали, и мужчина обратился в суд.

В суде он потребовал взыскать с ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» часть суммы страховой премии, компенсацию морального вреда, стоимость оплаты нотариальных услуг на общую сумму более 65 тысяч рублей и штраф за нарушение Закона РФ «О защите прав потребителей» в размере 50% от суммы удовлетворенных исковых требований.

Суд установил, что истец был ознакомлен с правилами страхования, в которых изложены условия отказа от договора в течение 14 дней. Мужчина же решил расторгнуть договор после этого срока, следовательно, никаких законных оснований для удовлетворения его иска нет.

Как сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда, истец подал апелляционную жалобу. Но и Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения. Решение вступило в законную силу.