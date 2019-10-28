Рязанец отсудил у ТСЖ компенсацию за падение на скользкой лестнице

В Рязанском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба на решение Советского районного суда по иску жителя Рязани к ТСЖ «Кальная, 39» о компенсации морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба суда.



Судом первой инстанции установлено, что утром 31 января 2019 года гражданин, выходя из подъезда жилого дома, обслуживаемого ТСЖ «Кальная, 39», спускаясь по лестнице, поскользнулся, потерял равновесие, скатился вниз по лестнице и почувствовал сильную острую боль в спине. После падения истец с полученной травмой был доставлен в больницу. С 31.01.2019 г. по 22.02.2019 г. он находился на стационарном лечении и после выписки на протяжении месяца был вынужден носить корсет, потом использовать его в течение шести месяцев и полгода ходить на костылях, что причинило ему физические и нравственные страдания. В связи с этим, он обратился в суд с иском о компенсации морального вреда.



Советский районный суд, изучив материалы дела, пришёл к выводу о том, что падение истца произошло на лестнице, надлежащее содержание которой осуществляет именно ответчик, и последним не представлено доказательств в подтверждение отсутствия своей вины и принятия необходимых мер для надлежащего состояния лестничного марша. Суд установил, что в результате падения и получения травмы, а также лечения, истец испытал физические и нравственные страдания, и вынес решение о взыскании с ТСЖ в счет компенсации морального вреда 100 тысяч рублей.



Ответчик, не согласившись с таким решением, подал апелляционную жалобу, в которой отметил, что ТСЖ добросовестно исполняло свои обязанности по содержанию придомовой территории, но в рассматриваемый период времени шел слабый дождь, был гололед, и дворник, вышедший проводить повторную обработку территории, не успел ее обработать в месте падения истца до момента его падения, при этом закон не обязывает проводить в зимний период постоянную обработку ото льда. Кроме того, перед входом в подъезд имелся в наличии противоскользящий коврик, спуск по ступеням оборудован поручнем, однако истец не проявил должной осмотрительности и осторожности.



Рязанский областной суд, рассмотрев дело, решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.



Решение суда вступило в законную силу.

