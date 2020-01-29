Рязанцы пожаловались на соседку, устроившую в квартире приют для животных

Жители дома на улице Полетаева в Рязани пожаловались на соседку, которая устроила у себя в квартире приют для животных. Об этом сообщает ТКР.



Жители дома уже давно пытаются решить проблему, с которой пока что им ни одна служба не смогла помочь. Дело в том, что одна из жительниц уже несколько лет подбирает бездомных животных, но обеспечивать им нормальный уход, по мнению соседей, не собирается. Изначально питомцев размещала на временную передержку, но в итоге все остались в двухкомнатной квартире.



Сейчас у хозяйки квартиры 5 кошек и 5 собак. До этого их было 50, но большинство забрали волонтёры. Раньше корм для них и средства на их содержание женщина просила в социальных сетях, но отчётность не вела, и со временем помощь поступать перестала. На какие деньги женщина кормит животных и кормит ли вообще – неизвестно, она не работает и имеет огромные долги по квартплате, рассказывают соседи, а ещё добавляют, что ни разу не видели, чтобы животных выгуливали. Дверь и окна в подъезде приходится постоянно держать открытыми из-за запаха.



Бороться с любительницей животных жители пытались и собственными силами, и обращались в различные инстанции. Но в итоге – только целая папка отписок, что помочь ничем не могут. Потому что нет закона, позволяющего попасть в квартиру.



Директор МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» Марина Селезнёва уже много лет помогает безнадзорным животным обрести новый дом. Сотрудники службы пытаются разрешить эту ситуацию, как раз они и забрали в своё время большую часть животных. Статистику таких квартир-приютов не ведут, но их в городе достаточно, говорит Марина Селезнёва.

