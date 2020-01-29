Николай Любимов рассказал о реставрации второй гимназии и строительстве музейного центра

В среду, 29 января, в правительстве Рязанской области состоялось совещание по решению вопросов, связанных с реставрацией объектов культурного наследия и строительством объектов культуры федерального значения в Рязанской области.
Участники совещания обсудили вопросы окончания строительства Музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и реставрации здания гимназии №2.
Губернатор Николай Любимов отметил, что гимназия является старейшим учебным заведением области, с которым связаны имена многих выдающихся земляков, в том числе Нобелевских лауреатов Ивана Павлова и Александра Солженицына, Героя Советского Союза Николая Стройкова.
– Мы со своей стороны стараемся исполнять все возложенные на регион обязательства и оказывать всю возможную поддержку в том, чтобы этот памятник культуры федерального значения был сохранен, обрел целостность и привлекательный вид, – сказал глава региона.
Строительство Музейного центра, по словам губернатора, позволит создать современные условия для хранения коллекций и фондов Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, даст новые возможности для развития выставочной деятельности.
Отставание по срокам завершения работ связано с качеством работ подрядчика.
– Это, конечно, не лучшим образом отражается на облике исторического центра Рязани, туристической привлекательности города, а самое главное для наших детей – это необходимость учиться в две смены, – сказал Николай Любимов. – Уверен, что сегодня мы определим «дорожную карту» и чёткие обязательства всех сторон. Надеемся, что в этом году нам удастся сделать всё, что было задумано и по плану реставрации гимназии, и по музейному центру.