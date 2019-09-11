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Рязанцев приглашают принять участие в «Кроссе нации»

В субботу, 21 сентября, в Рязани пройдёт Всероссийский день бега «Кросс нации-2019». Забег стартует на площади Соборной в 12.00. Об этом сообщает пресс-служба горадминистарции.

В забеге могут принять все жалеющие. Заявки на участие можно подать с 17 по 20 сентября с 10.00 до 18.00 по адресу: ул. Ленина, д. 35, кабинет №113.

Каждый участник должен представить в комиссию ряд документов: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

На забег можно будет зарегистрироваться в день старта с 8.30 до 10.00.

Расписание проведения соревнований:
8.30 – 10.00 – регистрация участников в день соревнований;
11.00 – 11.30 – старт на дистанции 1 000 м (мальчики и девочки 2010 г.р. и моложе);
11.55 – 12.00 – церемония официального открытия;
12.00 – старт на дистанции 3 000 м – юноши и девушки (2000 г.р. и моложе), мужчины и женщины (1999 г.р. и старше);
12.10 – старт VIP – забега на 1 000 метров;
13.00 – 13.30 – церемония награждения победителей и призеров.

Основной маршрут (3 км) – пл. Соборная – ул. Соборная – пл. Ленина – Первомайский проспект – ул. Каширина – ул. Семинарская – ул. Соборная – финиш на пл. Соборной.

В связи с соревнованиями движение транспорта будет органично.

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