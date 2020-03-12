Рязанцев приглашают на концерт «Негасимый свет»

В субботу, 21 марта, в Рязани состоится концерт «Негасимый свет», посвящённый творчеству Валентины Толкуновой, Людмилы Гурченко и Евгения Мартынова.

Этих кумиров ХХ века помнят и любят зрители, им подражают, на их уровень мастерства равняются молодые исполнители. Три судьбы, наполненные радостями, печалями, взлётами и падениями, признанием публики и забвением, дружбой и предательством. Они переплетутся на сцене рязанской филармонии в один вечер, на котором мы вспомним их песни «Лебединая верность», «Пять минут», «Алёнушка», «Стою на полустаночке» и другие.

Программу представят лауреаты международных конкурсов Евгений Южин (тенор), Юлия Снежина (сопрано), и Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова.

Купить билеты можно по ссылке.